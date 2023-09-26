انطلاق اجتماع وزراء الزراعة العرب لبحث قضية الأمن الغذائي

انطلق منذ قليل اجتماع وزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الأمن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، وذلك بحضور وزراء الزراعة والمسئولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.

- أولوية تحقيق الأمن الغذائي

وقال رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى، في كلمته خلال الاجتماع، إن إزالة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي يمثلان أولوية للمنطقة العربية، موضحا أنها قضية معقدة تحتاج جلسات عدة لمناقشتها، مؤكدا أن هناك سعيا حثيثا لايجاد بيئة مواتية لحل هذه الأزمة.

وأضاف الذخيري، أن تلك البيئة تتطلب إطارا تشريعيا رسميا، بينما يبقى القطاع الخاص بمثابة آلية تنفيذية لما يمكن التوصل إليه من اتفاقيات، مؤكدا أن التحدي الأكبر في هذا الإطار يتمثل في كون المنطقة العربية هي أحد أكثر المناطق التي تستورد الغذاء.

- تداعيات التغيرات المناخية

وأشار إلى تحديات أخرى، تواجه المنطقة العربية، أبرزها قضية التغيرات المناخية وتداعياتها الكبيرة، والأزمات الدولية الراهنة، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها في العالم في الوقت الحالي.

واعتبر أن منظمة "إكساد" صاغت العديد من الاستراتيجيات حول عرض السلع والمحاصيل الزراعية، عبر تسهيل وتقنين التجارة الزراعية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الثنائي والذي شهد نجاحًا محدودا، وكذلك العمل على زيادة التعاون الجماعي، عبر تحقيق التكامل بين كل الإمكانات في الدول العربية، وهو ما يتطلب العديد من التشريعات التي من شأنها توفير البيئة المواتية لذلك.

وأعرب الذخيرى عن أمله أن يقف الوزراء والأمين العام على حجم التحديات وأفاق العمل المستقبلي للدفع بأجندات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إلى الأمام.

وأوضح الذخيري أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة إطارية شاملة حول الملفات المطروحة وما قامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاجتماع الوزاري فاتحة خير لاصطفاف عربي جديد فى قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة.