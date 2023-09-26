باكستان: السماح بمشاركة جميع الأحزاب وبينها حركة إنصاف في الانتخابات المقبلة

قالت الحكومة المؤقتة في باكستان اليوم الثلاثاء، إنه بموجب الدستور والقوانين الانتخابية السائدة، تتمتع جميع الأحزاب السياسية بالحق في المشاركة بالانتخابات العامة.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أوضحت بشكل قاطع أن تصريحات رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع الخدمة الخارجية للوكالة، قد "أسيء فهمها ونقلها".

وأصدرت وزارة الإعلام والإذاعة في بيان رسمي النص الأصلي للمقابلة لتوضيح أن كاكار كان يتحدث بوضوح ليشير إلى أنه في حين أن المشاركة في الانتخابات حق، إلا أن القصاص من الجرائم كان له مبرره القانوني.

ونقلت الوكالة عن الوزارة أسفها لأن المقابلة "تم تحريفها من قبل بعض وسائل الإعلام" لإعطاء انطباع بأنه لن يسمح لشخص ما بالمشاركة في الانتخابات العامة.

وأعادت الوزارة نشر نص مقابلة رئيس الوزراء ونقلت عنه القول: "نحن لا نلاحق أي شخص بناء على ثأر شخصي.. ولكن نعم ، سنضمن تطبيق القانون بشكل مناسب، وأي شخص، سواء كان عمران خان أو أي سياسي آخر ينتهك، من حيث سلوكه السياسي، قوانين البلاد، سيتعين علينا ضمان تطبيق القانون. ولا يمكننا مساواة.. بالتمييز السياسي".

وقال كاكر إنه يمكن إجراء انتخابات نزيهة بدون خان أو المئات من أعضاء حزبه الذين سجنوا لأنهم شاركوا في أنشطة غير قانونية، من بينها التخريب والحرق العمد، في إشارة إلى العنف الذي هز البلاد بعد اعتقال خان لأول مرة في مايو الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء المؤقت أن آلاف الأشخاص في حزب خان الذين لم يشاركوا في أنشطة غير قانونية، "سيشاركون في العملية السياسية، وسيخوضون الانتخابات".

وكررت وزارة الإعلام في بيانها أنه مسموح لحركة إنصاف الباكستانية وقادتها المشاركة في الانتخابات مثل أي حزب آخر. وتم توضيح أنه لا يوجد أي عائق أمام خوض الانتخابات من قبل أي زعيم من قادة الحركة أو الحزب ككل.