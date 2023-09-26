مدى الجليد في البحر القطبي الجنوبي يصل لأدنى مستوى خلال عام 2023

قال المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد أمس الاثنين إنه من المرجح أن يكون أقصى مدى للجليد في البحر القطبي الجنوبي خلال عام 2023 هو الأدنى منذ بدء تسجيل صور الأقمار الاصطناعية خلال عام 1979.

وأوضح علماء المركز أنه من المرجح أن يكون جليد البحر القطبي الجنوبي قد وصل لأقصى مدى هذا العام في 10 سبتمبر الجاري بواقع 96ر16 مليون كيلومتر مربع، وهو أكثر من مليون كيلومتر مربع أقل من الرقم القياسي السابق لاقصي مدى للجليد والذي تم تسجيله عام 1986.

ويشار إلى أن مدى الجليد يعني إجمالي المساحة التي يبلغ فيها تركيز الجليد ما لا يقل عن 15%.