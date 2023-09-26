المملكة المتحدة توقع سادس اتفاق تجاري مع ولاية أمريكية

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وذكرت وكالة "بي آيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الصناعة والأمن الاقتصادي في بريطانيا نصرت غني سوف توقع مذكرة تفاهم مع ولاية واشنطن في سياتل.

يشار إلى أن ولاية واشنطن تضم عددا من الشركات الأمريكية الكبرى، من بينها أمازون وستاربكس ومايكروسوفت وبويينج، ويمنح الاتفاق أولوية لقطاع الطيران.

وفي ظل تلاشى آمال التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة، تركز بريطانيا على توقيع اتفاقيات مع الولايات.

وكانت آفاق عقد اتفاق عبر الأطلسي من أبرز المزايا المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكن هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن بددت آمال عقد مثل هذا الاتفاق.

وقالت إدارة الأعمال والتجارة البريطانية إن المملكة المتحدة ستوقع مذكرات تفاهم مع ست ولايات أمريكية إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 2 تريليون جنيه استرليني (2.4 تريليون دولار).

والولايات الأخرى التي سيتم توقيع مذكرات تفاهم معها هي إنديانا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وأوكلاهوما وأوتاه.

وقالت غني: "اتفاقنا مع ولاية واشنطن يمثل نصرا للمملكة المتحدة، ويفتح الباب أمام أعمالنا من أجل التجارة بصورة أكثر انفتاحا، كما أنه يطلق فرصا جديدة في القطاعات الرئيسية".