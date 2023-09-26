الأوقاف: إنفاق 15 مليار جنيه لإحلال وتجديد وتطوير أكثر من 11 ألف مسجد

كشفت وزارة الأوقاف، عن جهودها خلال الـ10 سنوات الماضية، بمجال عمارة المساجد وخدمة بيوت الله، حيث بلغت افتتاحات المساجد 11 ألف مسجد.

وأكدت الوزارة، في تقرير عن إنجازاتها أصدرته، الثلاثاء، إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه لإحلال وتجديد وصيانة وتطوير أكثر من 11 ألفا و227 مسجدا، وافتتاح أكثر من 4104 مساجد من سبتمبر 2020 وحتى نهاية سبتمبر الحالي.

وأشارت الوزارة، إلى أن 214 مسجدا حصلوا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ، وإنفاق أكثر من 2.5 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و90 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت الوزارة، عن جهودها في مجال مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، حيث أصدر 448 مؤلفا ومترجما، منها 184 إصدارا ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير ورؤية للنشء، وإيفاد وإعارة 1930 إماما وقارئا.

وأكدت الوزارة، العمل على تحسين أحوال الأئمة بزيادات غير مسبوقة، تتراوح ما بين 5833 إلى 7257 جنيها، مع العمل على إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها، وتكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل.

وأشارت إلى إصدار أوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في 92 مجلدا لتوثيق أعيان الوقف، وتشييد 17 ألفا و55 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت عن ملياري جنيه، منها 14 ألفا و702 وحدة إسكان اجتماعي ومن المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة.

ولفتت الوزارة، إلى توفير 5099 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وافتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، وتعيين 3011 إماما و4258 عاملا و138 فني واخصائي تمريض، والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب.