محافظ جنوب سيناء يناقش الاستعدادات الخاصة بمواجهة موسم السيول

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري التصدي بكل حسم وشدة لحالات التعدي على أملاك الدولة في المهد، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على ممتلكات، مشددًا على رؤساء المدن بضرورة متابعة التغيرات المكانية كلًا في نطاق مدينته بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي تعديات، أو مخالفات بنائية في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات ، ومديري إدارات الديوان العام.

ووجه المحافظ، بسرعة البدء في الاستعدادات الخاصة بمواجهة موسم السيول، للحد من أخطارها، وتطهير مخرات السيول، وتجهيز المعدات الثقيلة، واتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن بالتنسيق مع الموارد المائية.

واستماع المحافظ إلى تقرير وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن موقف معارض أهلًا مدارس بكافة المدن، ووجه بضرورة متابعة نسب التخفيضات باستمرار لرفع المعاناة عن كاهل الأسر.

كما تابع المحافظ تقرير لجنة المواقف بالمحافظة الخاص بشأن طريقة استغلال ساحة انتظار السيارات بمدخل السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، موجهًا بضرورة تحديد القيمة المستحقة لكل فئة، وناقش موقف تخصيص الأراضي للجهات الحكومية، والغرض المخصصة من أجله.