المرصد العربي لحقوق الإنسان يعزي في شهداء مملكة البحرين

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أعرب مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة في استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين.

وذلك خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عمل مدان حيث قام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية.

ونعى مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان شهداء الواجب الذين دفعوا حياتهم ثمنا دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان بضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية والعربية لوقف هذه الممارسات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية.