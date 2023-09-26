القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ.

وذكر الفريق أول محمد زكي- في البرقية- "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بالتهنئة بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه الذى أرسله الله بشيراً للإنسانية وسراجًا هاديًا إلى صراطه المستقيم، داعياً العلي القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

وأضاف "أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون على تمسكهم بهدى الرسول الكريم والاقتداء بسيرته التي تعلي من قيم الإنسانية وتحث على السعي والجهاد من أجل البناء وحماية الأوطان، ماضين بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المهام والمسئوليات التي توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوياً لشعبها وسنداً لأمتها العربية والإسلامية وكافة شعوب الإنسانية.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم في بناء حاضر الوطن ومستقبله.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكي والفريق أسامة عسكر ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وفضيلة مفتي الجمهورية شوقي علام.

في السياق.. أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.