كوريا الجنوبية: عقد قمة ثلاثية مع اليابان والصين في المستقبل القريب

تعتزم القوى الاقتصادية الآسيوية، كوريا الجنوبية واليابان والصين، عقد قمة ثلاثية لزعمائها في المستقبل القريب، وذلك بعد انقطاع استمر لأربعة أعوام، بسبب نزاعات ثنائية وتفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعد عقد محادثات بين مسئولين رفيعي المستوى من الدول الثلاث في سول، أن الاجتماع سيتم في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الثلاثة للتحضير للقمة.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر دبلوماسية، أن كوريا الجنوبية اقترحت أن يتم عقد القمة في ديسمبر المقبل. ومن الممكن أن يعقب ذلك إعلان مشترك من جانب الزعيم الصيني شي جين بينج، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

جدير بالذكر أن زعماء الدول الثلاث اجتمعوا لعقد قمة للمرة الأولى في عام 2008، واتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات سنوية.