باكستان وألمانيا توقعان اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي

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بدأ المجلس الاتحادي للإيرادات إعادة التفاوض بشأن اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من دفع الضرائب وتجنبها بين باكستان وألمانيا.

وأفاد ايجاز صحفي صدر فى إسلامأباد، بأنه في هذا السياق، التقى وفدا مصلحتي الضرائب من البلدين في العاصمة الباكستانية لعقد أول جولة من المفاوضات خلال الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن المسودة الأولى للاتفاق توصل إليها رئيسا الوفدين يوم 22 سبتمبر بعد مشاورات مفصلة واتفاق متبادل على المواد الرئيسية لمسودة الاتفاق، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس الباكستانية ".

يذكر أن اتفاق تجنب الازدواج الضريبي القائم بين باكستان وألمانيا كان قد تم توقيعه عام 1994 وينص على مراجعة الاتفاق لتلبية القواعد واللوائح المتغيرة للضرائب وفقا للاحتياجات الدولية والمحلية.

وسيؤدي الاتفاق الجديد بمجرد اتمامه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتحسين الاستثمارات في البلدين مع ضمان اليقين الكافي فيما يتعلق بقواعد الضرائب المطبقة على الصفقات التجارية العابرة للحدود.