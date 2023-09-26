أشادت الإعلامية عزة مصطفى؛ بالجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية على صعيد خطط التنمية بالمحافظات والاهتمام بمستوى الخدمات والمشروعات في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين مستوى معيشة الفرد.



وقالت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «مفيش محافظة فيكي يا مصر؛ محصلش فيها شغل وتنمية وتقدم وتغيير للأفضل حاسس بيه أهالي المحافظة في كل المجالات».



وعلقت على زيارة الرئيس السيسي لمحافظة الإسماعيلية الثلاثاء لحضور احتفالية تفوق جامعات مصر، والذي شهد استعراض جهود الدولة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة بالمحافظة خلال الفترة الماضية،، قائلة: «أحلى حكاية وطن في 9 سنين بدأت النهارة من إسماعيلية».



وأضافت أن الإنجازات التي شهدتها محافظة الإسماعيلية بمختلف المجالات أمر يدعو إلى التوقف والتأمل من أجل الإجابة على تساؤل متى وكيف حدثت تلك التغييرات، قائلة: «وأنت بتشاهد زيارة الرئيس للإسماعيلية اليوم وبتسمع إيه اللي حصل في التعليم والرياضة والتعليم العالي يدعوك للتوقف للسؤال كل ده حصل إمتي وإزاي ؟».



واختتمت: «لازم نتوقف أمام كل تقدم وتغير وحركة جديدة حصلت في البلد خلال الـ 9 سنوات الماضية».