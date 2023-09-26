 مطار لندن جاتويك يقلص عملياته بسبب الإجازات المرضية في برج المراقبة - بوابة الشروق
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مطار لندن جاتويك يقلص عملياته بسبب الإجازات المرضية في برج المراقبة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 4:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 4:12 ص

قال مطار لندن جاتويك إنه سيقلص طاقته الاستيعابية مؤقتا إلى 800 رحلة يوميا بعدما تسبب تزايد عدد الاجازات المرضية في وحدة التحكم في الحركة الجوية في حدوث اضطرابات في العمليات أمس الأحد .

ويأتي وضع حد أقصى للعمليات، والذي بدأ اعتبارا من اليوم الاثنين ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل، من أجل التعامل مع تراجع عدد العاملين بنسبة 30% في برج المراقبة التابع لوحدة مراقبة الحركة الجوية بشركة "ناتس" لأسباب طبية مختلفة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، وفقا للشركة.
كان جاتويك قد تعرض بالفعل لاضطرابات أمس الأحد بسبب زيادة الاجازات المرضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيوارت وينجيت، الرئيس التنفيذي لمطار لندن جاتويك قوله في بيان "لقد كان هذا قرارا صعبا، ولكن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يعني أن شركات الطيران العاملة لدينا يمكنها الطيران وفقا لبرامج طيران موثوقة، وهو ما يمنح الركاب مزيدا من اليقين بأنهم لن يواجهوا إلغاءات في اللحظة الأخيرة".

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