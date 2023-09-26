سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت السلطات الأمنية في لبنان، من القبض على المشتبه بهم في حادثة اغتصاب فتاة بإحدى مناطق العاصمة بيروت.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما وهي تتعرض للضرب والاغتصاب.

وذكرت مواقع محلية منها موقع حزب القوات اللبنانية، أن الفتاة استدرجت من قبل امرأة أخرى إلى «شقة مهجورة» في منطقة صبرا جنوب بيروت.

وأقدمت المرأة على ضرب الفتاة وتعذيبها قبل اغتصابها، فيما أقدم شخص ثالث على تصوير الواقعة.

يذكر أن الفتاة القاصر هي من أسرة مفككة وليس لها معيل وقد تعرضت لصدمة نفسية جراء ما حصل معها، وفقا لإعلام محلي.

وألقى عناصر من المخابرات القبض على المشتبه بهم في الحادثة، وفقا لصحيفة «النهار» اللبنانية.