ملحمة فلسطينية في عرض «بيدرو والنقيب» المشارك في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

استضاف مسرح مركز الجزويت مساء أمس العرض المسرحي الفلسطيني «بيدرو والنقيب»، الذي يشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

وقال إيهاب زاهدة مخرج العرض، إن فكرة مسرحية "بيدرو والنقيب" هي شيء من قبيل الإجابة عن التساؤل لماذا؟، بواسطة أي عملية يمكن لكائن طبيعي أن يتحوّل إلى جلاد، وهذه المسرحية ليست مواجهة بين وحش وقديس، وإنما رجلان، كائنان من لحم ودم، كل واحد منهما يتمتع بنقاط ضعف ونقاط مقاومة المسافة الفاصلة بين الأول والثاني.

واستكمل: هي أوّلاً وقبل كل شيء أيديولوجية، وهناك ربما يكمن المفتاح لفوارق أخرى تشمل الأخلاق والنفس والحساسية أمام الألم الإنساني والمسار المعقد الذي يتوسط الشجاعة والجبن والقدرة على التضحية، قليلة كانت أم كثيرة، والهوة بين الخيانة والوفاء.

يضم فريق عمل العرض كل من الفنان رائد الشيوخي، محمد الطيطي، تنفيذ تقني همام عمرو، ادارة انتاج محمد عيسي، والعرض عن نص الكاتب الاوروغواياني ماريو بينيديتي، تصميم واخراج إيهاب زاهدة.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الإمكانيات كان يعرقل أحلامهم، ويرأسه حاليًّا المخرج والفنان إبراهيم الفرن.