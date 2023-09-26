إيطاليا تلقي القبض على 9 شباب بتهمة اغتصاب جماعي لقاصرتين

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ألقت الشرطة الإيطالية القبض على تسعة شباب ذكور في أعقاب واقعة اغتصاب جماعي لفتاتين تحت السن في مدينة كايفانو الإيطالية جنوبي البلاد.

وأعلن مكتب المدعي العام بالقرب من نابولي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشباب التسعة 7 قصر وبالغين اثنين. وهم مشتبه بهم فى القيام باغتصاب فتاتين في نهابة أغسطس الماضي وصورا الجريمة بالفيديو باستخدام هواتفهم النقالة.

وتشتهر المدينة داخل إيطاليا بأنشطة المافيا والأحداث الجانحين.

والفتاتان هن بنات عمومة ويبلغ عمريهما 10 و 12 عاما، وأثار الحادث غضبا عارما داخل إيطاليا، وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الحي، وتحدثت عن "فعل غير إنساني" والذي صدم الأمة.

ووفقا لإعادة تمثيل للجريمة أجراه المحققون، فقد استدرج الشباب الفتاتين إلى مركز رياضي مهجور. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، تم بث الاغتصاب الجماعي عبر مكالمة فيديو حي.

وهناك الآن مزاعم بأن الفتاتين تعرضتا للاغتصاب من قبل الشباب في أماكن أخرى في الماضي.