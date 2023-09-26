قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن تنظيم داعش الإرهابي، لا يمثل اليوم تهديدا للعراق.

وصرح خلال مقابلة مع صحيفة «ذا ناشيونال»، نقلتها وكالة الأنباء العرقية «واع»، اليوم الثلاثاء، بأنه لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش.

وأضاف: «خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، وستؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات».

وأشار إلى أن وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، محذرا من أن أي إرباك أمني في سوريا سيطلق من وصفهم بـ«وحوش الإرهابيين» ويهدد الأمن في العراق والمنطقة.

وكان السوداني، قد أكد مؤخرا، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي.