صحة مطروح تبحث معوقات تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني التخصصي

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم بحث أسباب تأخير تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني التخصصي، فضلًا عن أنه تم اقتراح الحلول لتشغيلها خلال 72 ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، مع الإدارات المعنية، والمنوط بها متابعة تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني التخصصي، حيث تم مناقشة ملاحظات تقارير مرور الإدارات الفنية بالمديرية ومعوقات التشغيل.

وتم وضع حلول عاجلة للتشغيل في أسرع وقت منها تدريب فني صيانة وحدة المياه الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام بدء من باكر، بالإضافة إلى سرعة مخاطبة الشركة التي تم التعاقد معها لصيانة وحدة المياه عن طريق إدارة مستشفى براني، وتلافي الملاحظات الفنية، والتي تم إجمالها في نقاط محددة عن طريق إدارة المستشفى.

وشدد على ضرورة تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الطب الوقائي، والعمل على حلها خلال 72 ساعة.

وأشار "سالم"، إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كل سبل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لتقديم الخدمات الصحية على الوجه اللائق.