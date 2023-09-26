جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك في قافلة السلع الغذائية لشمال سيناء

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، إن الجهاز يشارك بالسيارات المحملة بالأنواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة، في قافلة السلع الغذائية التي نظمتها وزارة الزراعة اليوم، بحضور السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة.

وأضاف فرحات، في بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن نسبة التخفيض بالقافلة تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لأهالينا في محافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلق صباح اليوم، قافلتين الأولى للسلع الغذائية 41 سيارة محملة بـ 75 طن من السلع الغذائية الأساسية للأسرة المصرية بتخفيض 50%، بالإضافة إلى كراتين مجانية هدية من الرئيس السيسي، والقافلة الثانية للخدمات البيطرية لتقديم كل أوجه الرعاية البيطرية مجانا لمواشي صغار المزارعين والمربين في شمال سيناء.