مفوضة حقوق الإنسان الألمانية تبدي قلقها إزاء أمريكا الوسطى

أعربت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، لويز أمتسبرج، يوم الاثنين عن قلقها إزاء الوضع في نيكاراجوا والسلفادور في ختام رحلة إلى أمريكا الوسطى.

وقالت أمتسبرج في نهاية زيارتها إلى كوستاريكا، حيث التقت نشطاء حقوق الإنسان من نيكاراجوا والسلفادور: "نحن نتعامل مع منطقة في حالة أزمة".

وأضافت: "في السلفادور، يجري تفكيك الهياكل الديمقراطية بشكل منهجي، وحالة الطوارئ سارية منذ 16 شهرا، وحوالي 2% من السكان في السجن".

وفي السلفادور، يقوم الرئيس الشعبوي اليميني نجيب أبو كيلة بقمع عصابات الشباب الإجرامية. ويتخذ رئيس دولة نيكاراجوا دانيال أورتيجا خطوات جذرية للتخلص من الخصوم.

وقالت أمتسبرج: "في نيكاراجوا، يتم نفي الأشخاص، ويتم أخذ ممتلكاتهم ومعاشاتهم التقاعدية، ويتم محو وجودهم عمليا. جميع أماكن الفكر النقدي تقع تدريجيا ضحية لهذه السياسة الاستبدادية".

ويجد العديد من اللاجئين السياسيين مأوى في كوستاريكا المجاورة. وقالت أمتسبرج: "لكن كوستاريكا وصلت إلى نقطة الانهيار، من الواضح جدا أننا في نقطة تحول هنا".

كما أصبحت ألمانيا بشكل متزايد مكانا يمكن فيه لنشطاء حقوق الإنسان من روسيا أو إيران أو تركيا، على سبيل المثال، مواصلة عملهم بأمان.

واعتبرت أمتسبرج مشروع الإسكان في كوستاريكا الذي جرى تمويله بشكل مشترك مع الحكومة الألمانية، حيث يستطيع النشطاء إيجاد إقامة وتلقي الدعم، نموذجا لألمانيا.