إيران تكشف عن مقترح ياباني لإعادة إحياء الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تدعم الدور البناء لليابان في إحياء الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حسين أمير عبد اللهيان أعلن أن اليابان اقترحت مبادرة لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن أي مبادرة يابانية تتوافق مع مصالح إيران ستفسر بشكل إيجابي من قبل طهران، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض من الحكومة اليابانية عندما زار طوكيو في أغسطس الماضي، والتقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ثم وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وكان عبد اللهيان، في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد خلال الزيارة، أنه ناقش القضايا الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين، خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية.

وقال عبد اللهيان إنه لا يستبعد عودة الأطراف كافة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، إذا خرجت الإدارة الأمريكية عن إطار التعامل بإزدواجية المعايير وأثبتت حسن نواياها وإرادتها الحقيقية.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الأسبوع الماضي، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.