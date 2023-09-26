إسعاد يونس: حرب أكتوبر حدوتة شعب لا يعرف المستحيل

قالت الفنانة إسعاد يونس، إن الأجيال الجديدة ترى الحديث عن قيمة العزة والكرامة والوطن، ونصر أكتوبر «كليشيهات»، بمعنى أنها كلمات تقليدية، ولكن الحقيقة مصر حققت أجل وأعز معان في تاريخ هذا الوطن.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أنه بالتزامن مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر عام 73، هو نصر حقيقي وحياة عاشها مجموعة من النجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر، بعيدا عن الأحاديث التي حملت نوعا من اللغو وتحليلات عنترية.

وطالبت الشباب بضرورة القراءة جيدا عن نصر أكتوبر، والاستماع عنها كثيرا، وأخذها كعظة وعبرة في حياتهم المستقبلية، معربة عن أمنيتها في تحقيق الوطن لمثل هذا النوع من الانتصارات لأنه يزدهر بها ويستمد منها أكسجين الحياة.

وأوضحت أن مصر أقدم دولة عرفتها البشرية، موجودة من قبل أن يكتسب التاريخ اسمه، وتاريخها مليئا بالأحداث والانتصارات، لافتة إلى أن انتصار أكتوبر من أهم تواريخ الدولة المصرية، لأنها لم تقتصر على كونها قصة حرب تحرير وكرامة، أو انتصار على جيوش أعتى القوى في العالم الحديث، أو ثأر بات في قلوب المصريين، ولكنها باختصار حدوتة شعب لا يعرف المستحيل، وأدرك من فجر التاريخ أن حضارة دون درع وسيف لن تكون لها قائمة، وكون أول جيش نظامي عرفته الأرض تاريخه كان وما زال سورا عاليا يحامي ويصد أي اعتداء.