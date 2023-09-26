أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مكان وجود السفير الفرنسي لدي النيجر سيلفان إيتي "غير واضح"، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السفير سيعود لباريس خلال عدة ساعات عقب قرار بسحب القوات الفرنسية من النيجر.



وقال ماكرون، الأحد، إن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية البالغ قوامها 1500 جندي ستنسحب أخيرا من النيجر، بعد أزمة استمرت شهرين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، بحسب وكالة "رويترز".



ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر، واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.



وألغى الجيش، الذي استولى على السلطة في نيامي، اتفاقات التعاون العسكري مع فرنسا، وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب الأخير بالرحيل منذ شهر تقريبا.



وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر ، مساء الاثنين، إن انسحاب المبعوث والقوات يجب أن يتم في إطار تفاوضي وباتفاق مشترك.



لكن مصادر دبلوماسية فرنسية عبرت عن اعتقادها بأن قادة المجلس العسكري في النيجر يستخدمون السفير وفريقه وسيلة لإلحاق أقصى قدر من الإذلال بباريس، على حد تعبيرهم.



وأشارت "رويترز" إلى أن سفارة فرنسا في النيجر مغلقة منذ عدة أسابيع، ويجري تنظيم احتجاجات متفرقة حولها، مما أدى إلى زيادة الضغط على باريس لإعادة سفيرها، وهو الأمر الذي رفض ماكرون القيام به من حيث المبدأ.



وقالت مصادر دبلوماسية إن الكهرباء والماء انقطعتا عن المبنى، ويعيش الفريق على حصص عسكرية.



ولم تكن هناك علامات واضحة على أي نشاط غير عادي حول السفارة، اليوم الثلاثاء.



وفيما يتعلق بمصير السفير، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، الإفصاح عن كيفية عودته أو الإقرار بوجود أي مشكلات تتعلق بالعودة.



كما رفضت الكشف عما إذا كان السفير لا يزال في نيامي أو عن عدد الموظفين الدبلوماسيين الذين ما زالوا في السفارة.