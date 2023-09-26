إنقاذ حياة معتمر إندونيسي أصيب بنوبة قلبية في المدينة المنورة

تمكنت الفرق الطبية بمركز صحي قرب المسجد النبوي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة معتمر إندونيسي توقف قلبه أكثر من عشر دقائق أثناء تواجده بمحيط المسجد.

وفي التفاصيل أوضحت الصحة السعودية أن المريض نقل إلى المركز يوم 15 سبتمبر بواسطة هيئة الهلال الأحمر بعد فقدانه الوعي في ساحات المسجد النبوي، وبعد إجراء الكشف الطبي المبدئي اللازم للمريض تبين توقف القلب والتنفس لديه بشكل كامل، فتم على الفور عمل الإنعاش القلبي الرئوي من قبل الفريق الطبي المتخصص والذي نجح في استعادة النبض والتنفس بعد عشر دقائق حتى استقرت حالته الصحية.

وأكد التجمع الصحي بأنه تم خروج المريض بعد استكمال باقي الفحوصات الطبية ووضع الخطة العلاجية اللازمة لحالته