قال أحمد حسن العطار محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة قضية اتهام «كورواسوف» للفنانة غادة والي بسرقة لوحاته، إلى النيابة المختصة، مشيرًا إلى أن القضية لم تحال إلى المحكمة بعد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء: «النيابة العامة انتهت من التحقيقات في القضية – في غالب الأمر - ونحن في انتظار الإحالة إلى المحاكمة».



وأكد أن «والي» على علم بما جرى رسميًا داخل النيابة العامة، إما عن طريق الإخطار الشخصي أو إخطار الوكيل العام لها، قائلًا إنه لا يعلم عما إذا جرى التحقيق معها في النيابة من عدمه.



ورفض الإفصاح عن التهم الموجهة للفنانة، حتى موعد المحاكمة، الذي قال إنه «يأتي في القريب العاجل، وسيكون محل نشر للرأي العام كافة».



وأشار إلى أن «الرسام الروسي كان حريصًا في بداية الأمر على التعويض المعنوي وصدور اعتذار رسمي من الفنانة، لكنه يسعى إلى التعويض المادي بعد احتدام المسألة»، مختتمًا: «هناك شق جنائي في الموضوع سيظهر مع الإحالة، وستكون هناك مفاجآت كثيرة في القضية».









