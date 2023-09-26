مدرب الهلال: الأوضاع في السودان تؤثر على تركيز اللاعبين

أعرب الكونغولي فلوران إيبنجي المدير الفني للهلال السوداني عن أمله في أن تنتهي الأوضاع غير المستقرة في السودان، وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وأشار مدرب الهلال إلى أن لاعبي الفريق يتأثرون بشدة بما يحدث في بلادهم، وينعكس ذلك على تركيزهم في الملعب.

وتابع المدرب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي قبيل مواجهة أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا: "أمر طبيعي أن ينشغل اللاعبون بأسرهم وعائلتهم والوضع الذي تعيشه البلاد، قلوبنا معهم ونأمل في أن ينتهي كل ذلك".

وواصل إيبنجي: "نعرف أن جماهير السودان تساندنا وتدعمنا رغم ما يمرون به من ظروف صعبة، لكننا نقدر ذلك ونسعى لإسعادهم".

وعن المواجهة القادمة قال المدرب الكونغولي إن الفريق لا خيار امامه سوى الفوز، وذلك بعدما تعادل سلبياً في مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأنجولي.

وأضاف أن الهلال تدرب على تطبيق أكثر من طريقة لعب وهذا ما يحتاجه من أجل تحقيق المرونة التكتيكية.