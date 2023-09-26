زميل ليفاندوفسكي يعتزل اللعب الدولي

أعلن جريجور كريتشوفياك، اللاعب السابق لإشبيلية وباريس سان جيرمان، والحالي لأبها السعودي، اعتزاله اللعب الدولي بعد خوض مباراته رقم 100 مع بولندا ضد ألبانيا.

ونشر كريتشوفياك، 33 عامًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لعب 100 مباراة مع النسور هو قمة الشرف بالنسبة لي، كشخص وكرياضي. في الرياضة لا يوجد عنصر أكثر روعة من ترديد النشيد الوطني قبل مباراة المنتخب في الإستاد الوطني، لكن حانت الساعة لأقول شكرًا".

وارتدى كريتشوفياك أيضًا قميص أندية بوردو، ونانت، وستاد ريمس الفرنسيين، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وآيك أثينا اليوناني، ووجه الشكر لجماهير بولندا على دعمهم للفريق "في السراء والضراء"، وكذلك لأسرته والمدربين وكل من التقى بهم في محيط المنتخب.

وأكد أنه بذل كل ما لديه لكي تكون الجماهير "فخورة بالمنتخب".

واستهل كريتشوفياك، اللعب مع منتخب بولندا في 14 ديسمبر 2008 في مباراة ودية ضد صربيا، وشارك في مونديالي روسيا 2018، وقطر 2022، وفي أمم أوروبا مرتين في نسخة فرنسا 2016 و2020 التي أقيمت بعدة دول.