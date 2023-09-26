التخطيط تطلق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم.

وجاء ذلك بحضور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وحسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وإيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل عدد من قيادات الوزارات والمجتمع المدني مثل موسسة حياة كريمة ومصر الخير، علاوة على مديري مركز دعم ذوي الإعاقة بجامعتي القاهرة والفيوم، ومكتب دعم ذوي الإعاقة باميديست.

واستعرضت شريفة شريف، دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، وتقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة، وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة ولجميع أبناء مصر، ضمن تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت "شريف"، إلى مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة.

وأوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا "دفعة لغة الاشارة للصم"، أن إطلاق دفعة لغة الإشارة للصم من مبادرة كن سفيرًا جاءت متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة واسبوع تمكين الصم، وتحقيقا للهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة وهو الحد من أوجه عدم المساواة، ولعدم ترك أحد خلف الركب.

وتطرقت حسام، إلى ماهية المبادرة حيث جرى اختيار 30 أصم من نحو 10 محافظات للدراسة بالمبادرة؛ لتوطين الاستدامة في المحافظات.

وبدأت المبادرة المستوى النظري منذ شهرين، وهو عبارة عن محاضرات مسجلة عن التنمية المستدامة وأهدافها وممارساتها في جميع المجالات، ونحتفل اليوم باطلاق المستوى النظري وهو عبارة عن محاضرات تطبيقية تفاعلية في تخصصاتهم الفنية والتكنولوجية، علاوة على عدد من الزيارات الميدانية لاكثر من جمعية ومقر يراعوا معايير الاستدامة البيئية في انشطتهم، وذلك لتأهيلهم للالتحاق بمركز مصر لريادة الأعمال لتعريفهم بكيفية إنشاء مشروعات صغيرة مستدامة توفر لهم فرص العمل اللائق .