مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي يصدر بيانا تضامنيا مع المملكة المغربية ودولة ليبيا

أصدر المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واستضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، بيانا تضامنيا مع المملكة المغربية على إثر فاجعة زلزال الحوز والمناطق المجاورة، ودولة ليبيا جراء فيضانات مدينة درنة والمناطق الشرقية، ضمن إعلان الدوحة "حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".

ووجه البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء (26 سبتمبر 2023)، خالص التعازي إلى كل من المملكة المغربية ودولة ليبيا، قيادة وحكومة وشعبا، وترحم على أرواح ضحايا الزلزال والفيضانات، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

ونوه البيان بمبادرة الإيسيسكو بإرسال قافلتين إنسانيتين إلى مناطق الزلزال في المغرب، وإسهام موظفيها في الحساب الخاص للمساهمات التطوعية التضامنية مع ضحايا الزلزال، وما عبرت عنه المنظمة من استعداد تام للتعاون مع الجهات المغربية والليبية المختصة لتقديم كل الدعم والمساندة في عمليات تقييم الأضرار التي لحقت ببعض المواقع الأثرية في البلدين، وترميمها وصيانتها.

وعبر البيان عن الاستعداد التام للتعاون مع الجهات المختصة في البلدين لتقديم الدعم لها في مجالات اختصاص المؤتمر، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، من خلال منظمة الإيسيسكو، وتكوين لجان ومراصد مشتركة تتولى وضع الخطط الاستباقية اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، للتعامل مع الأخطار المتوقعة والحد من تأثيراتها على الأنشطة الثقافية والمواقع التراثية.