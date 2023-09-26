أرمينيا تستقبل أكثر من 20 ألف شخص من إقليم قره باغ

أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الثلاثاء، بأن 20 ألفا و270 شخصا غادروا قره باغ إلى أرمينا منذ الـ24 من سبتمبر الجاري.



وقالت باغداساريان للصحفيين: "منذ ثلاثة أيام، وبمبادرة من الحكومة، تعمل مراكز الإيواء (للنازحين من قره باغ)، ويتم تسجيل المواطنين. حتى الآن تم تسجيل 20270 شخصا".



وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.



وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة الروسي التركي المشترك بـ "التدابير المحلية لمكافحة الإرهاب" التي تجري في إقليم قره باغ"، بحسب تعبيرها.



وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" لاستعادة النظام الدستوري.



واعتبرت باكو أن الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرط لإحلال السلام في المنطقة؛ فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان مؤكدة عدم وجود وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.



وبعد يوم واحد من العملية، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية.



يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.



وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.