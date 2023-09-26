فاروق جعفر: «تقسيط غرامة كهربا مصلحة للزمالك»

علق فاروق جعفر المرشح على رئاسة نادي الزمالك، على تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، حال نجاحه بالانتخابات.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يقصد بتقسيط غرامة كهربا، بأنه يخدم اللاعب بل يقصد مصلحة الزمالك في المقام الأول.

وتابع: "بنجري ورا كهربا من 2019 خدنا ايه؟.. لازم الكل يبقى واقعي، الأهلي مش هيساعد كهربا بحاجه وهو اللي هيدفع غرامته بنفسه، ورئيس النادي السابق ودي شغلته معرفش يجيب منه فلوس واللاعب لم يتم إيقافه، يبقى أضيع أنا الفلوس، أنا لا يهمني اللاعب يتوقف من عدمه، ولكن ما يهمني الزمالك فقط".

وأضاف: "حال تقسيط الغرامة، والحصول على ضمانات، سيكون هذا الأمر مفيد ماديًا وسنحصل على أموالنا، ولكن إذا بقي الوضع كما ما هو، لن تستفيد أي شئ".

واستطرد جعفر: "اللعبة الوحيدة التي لم تحصل على حقها في النادي حاليًا هي كرة القدم، ودي كارثة كبرى والقيد واقف ولا نستطيع قيد أي لاعب، ومن يتولى الرئاسة ليس بالضرورة يملك أموالًا ضخمة، لكن لا بد أن يكون شقي في النادي وتعب وعارف قيمته كويس".

وأكمل: "النادي الأهلي على مر التاريخ من يتولون رئاسته ويحققون بطولات نجوم كرة من صالح سليم إلى عبده صالح الوحش إلى حسن حمدي إلى محمود الخطيب، والفترة الوحيدة الذي لم يحقق فيها الأهلي بطولات، كان يتولى النادي رجل الأعمال محمود طاهر والجميع حارب من أجل عودة رجال الكرة مرة أخرى".

وأشار إلى أن الإسماعيلي تم تدميره منذ تولي رجال الأعمال رئاسة النادي، ولو لم يتواجد رجل قادر على الإنفاق النادي بيعاني، وعلى الجميع أن يعرف نادي الزمالك قلعة رياضية الأولوية الأولى للكرة، والجماهير التي تشجعه ثم تأتي الألعاب الأخرى.

واختتم : "هناك ترابط حاليًا بين جميع الأسر داخل نادي الزمالك ودعم أسرة كرة القدم أي على رأسي وحسن شحاتة دائما معي داخل النادي".