الحكومة العراقية تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تذبذب سعر الدينار

جددت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

وذكر بيان للحكومة العراقية في ختام جلسة أسبوعية عقدت اليوم برئاسة محمد شياع السوداني، أن الحكومة ناقشت في جلستها اليوم، خطوات الإصلاح المالي والإداري وقررت "قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مســتندي خارجي بها"، بحسب بيان لرئاسة الحكومة العراقية.

كما قررت الحكومة إعداد جدول بجميع عقود الدولة السابقة يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد.



وكلفت الحكومة العراقية البنك المركزي بتغطية مستحقات العقود بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارًا لكل دولار أمريكي تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود.

وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي تجاوز سقف 1550 دينار لكل دولار أمريكي مما خلق إرباكا في السوق العراقية.