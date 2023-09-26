الرئيس التونسي يطلب تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية

طلبت الرئاسة التونسية، تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس بعد أيام من الإعلان عنها ضمن مساعي احتواء التدفق الكبير للمهاجرين عبر البحر المتوسط.

وقال بيان من الرئاسة ليل الاثنين / الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية نبيل إبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ولا تمر العلاقات التونسية الأوروبية بأفضل أحوالها بعد قرار تونس منع وفد من البرلمان الأوروبي من دخول البلاد.

وكان الوفد المكون من نواب من لجنة الخارجية يعتزم تنظيم لقاءات مع المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت قبل أيام، مساعدات طارئة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتربط المفوضية هذه الخطوة بخطة لامبيدوزا المكونة من 10 نقاط والهادفة إلى مساعدة إيطاليا في احتواء تدفقات الهجرة الوافدة من السواحل التونسية والليبية.

وقالت المفوضية، إن وفدا أوروبيا سيزور تونس الأسبوع الجاري لمناقشة سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تونس منتصف يوليو الماضي، ولا سيما الإجراءات ذات الأولوية.

وليس واضحا ما إذا كانت الزيارة المعلنة قد تم التنسيق بشأنها مسبقا مع السلطات التونسية.