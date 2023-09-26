تحدث الفنان لطفي لبيب، عن ذكريات مشاركته في انتصار أكتوبر المجيد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لحرب أكتوبر 1973.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، إلى التحاقه بصفوف القوات المسلحة كجندي مقاتل عام 1970 عقب التخرج من معهد الفنون المسرحية، قائلا: «خضنا رحلة شاقة جدا، جوعنا واتحاصرنا وقطرنا مياه».

ولفت إلى توثيقه أحداث وسيناريو الحرب كاملة في كتاب نشر بالأسواق بدءا من لحظات العبور انتهاءً بتوقيع اتفاقيات الفصل بين القوات بالكيلو 101، مشددا من جانبه على ضرورة الاحتفاء بمناسبة هذه الذكرى؛ بأبطال موقعة نقطة كبريت شرق البحيرات المرة الذين قبعوا تحت الحصار أشهر عدة انعدمت فيها القوت والمدد.

وقال: «لازم نحتفل بنقطة كبريت، كنت في نطاق النقطة القوية والمسحورة وكنا نرى نقطة كبريت المحاصرة، كل ما نطلق لها قوارب بدون ما نشغل الماتور علشان تمشي في المياه بهدوء شديد؛ علشان نوصلهم الأكل، أول ما توصل هناك نسمع ضرب نار؛ نبعت غيرها قوارب ثانية، فضلوا صامدين طوال الحصار».

من جانبها علقت الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج على انفعال الفنان لطفي لبيب أثناء حديثه عن ذكرياته مع الحرب، قائلة: «أنا عايزة أقول لكم لطفي من انفعاله أيده ورجله اتحركوا أحسن بكثير»، ليجيب محركا يديه: «الحمد الله أنا كويس، أنا زي الفل أهو».

يشار إلى إصابة الفنان لطفي لبيب في وقت سابق بجلطة في المخ حالت دون استمرار مسيرة عطائه الفنية.