المستشار أحمد بنداري: لم أرصد خلال فترة عملي أي تدخل من الدولة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مستقلة بقوة القانون والدستور، مشيرًا إلى تشكيلها من الهيئات والجهات القضائية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أنه لا يجوز عزل أعضاء الهيئة بعد صدور القرار الجمهوري بالتعيين، مؤكدًا أن القضاة المعينين بمعزل عن أي تعامل قد يؤدي إلى التدخل في عملهم.

وذكر أن القانون ألزم جهات الدولة والسلطة التنفيذية بأن تأتمر بأمر الهيئة أثناء العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه لم يرصد تدخل جهات الدولة في الانتخابات على مدار فترة عمله.

وأكمل: «أنا متمرس في العمل الانتخابي منذ عام 2000، وفي 2013 بدأنا إشراف العمل في إدارة العملية الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات ثم لجنة انتخابات الرئاسة ثم الهيئة العليا الانتخابية، ولم أرصد خلال فترة عملي أي تدخل من أي جهة».

وأوضح أن الهيئة على العكس من ذلك، قد تطلب من الجهات التدخل للمساعدة، مشيدًا باستجابة جهات الدولة السريعة لهم لتيسير العمل والمعاونة.

ولفت إلى أن دور وزارة الداخلية غير مرتبط بالتأمين فقط، موضحًا أن الإدارة العامة لشرطة الانتخابات تساعدهم في عملية معاينة المقرات، ومشروع تسكين الناخبين على المراكز الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.