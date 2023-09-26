قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنه تم تدشين ستة مسارح متنقلة بتكلفة 26 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.



وأضافت خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن هذه العربات تقدم الفنون المتنوعة من عروض سينمائية ومكتبات متنقلة وورش حكي وحرف تراثية في القرى والنجوع.



وتحدثت عن مشروع أهل مصر، حيث تم تنفيذ 26 أسبوعا ثقافيا للطفل و12 ملتقى للطفل و12 ملتقى للمرأة الحدودية، موضحة أن المشروع يقوم على دمج أبناء المناطق الحدودية مع أبناء المحافظات الأخرى لتنمية الوعي والانتماء.



وأشارت إلى مبادرة صنايعية مصر، التي تنمي الحرف التراثية وتحافظ عليها، وتلقى رعاية رئاسية، حيث انطلقت في 2019، وأقيمت ثلاث دورات تدريبية، وتخرج منها 123 شابا وشابة.



ولفتت إلى الخريجيين ينشئون مشروعات صغيرة في الحرف التراثية، بدعم من الوزارات للمشاركة في المعارض المتخصصة، معبرة عن أملها بنقل هذه المبادرة إلى المحافظات التي بها حرف تراثية مشهورة.



وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.



وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.



وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.