مقتل 7 على الأقل جراء فيضانات مفاجئة في غرب المكسيك

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات مفاجئة في غرب المكسيك، حسبما قال حاكم خاليسكو، إنريكي ألفارو يوم الاثنين.

وقال ألفارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن تسعة أشخاص آخرين فقدوا وتم إنقاذ ثلاثة في بلدية أوتولان دي نافارو في جنوب غرب خاليسكو، مضيفا أنه تم نشر عمال إنقاذ وكلاب بوليسية وطائرات مسيرة.

ووفقا للسلطات المكسيكية، كان سبب الفيضان هو ارتفاع منسوب المياه في مجرى إل خالوكوت المائي، الذي فاضت المياه على ضفتيه. وتضررت عدة منازل وجسور بسبب الانهيارات الطينية الناجمة عن ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "إل إنفورمادور".

ونقلت الصحيفة عن عمدة أوتولان جوستافو روبلز حديثه عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان ستة.