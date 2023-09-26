ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات في اليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 1ر2% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 8ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 7ر1% خلال يوليو الماضي، في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 1ر0% شهريا، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال يوليو ، وفقا للبيانات المعدلة.

يذكر أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات يقيس متوسط التغيير في أسعار الخدمات التي توفرها شركات القطاع الخاص في اليابان خلال فترة زمنية محددة. ويغطي المؤشر خدمات مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.