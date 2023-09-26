اتحاد المحامين العرب يدعو لموقف موحد ضد أي دولة ترعى ازدراء الأديان

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، تكرار واقعة تمزيق نسخ من المصحف الشريف في هولندا.

وقال بن عيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إقدام إحدى الجماعات بتمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، عمل غير مسئول ويستفز مشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، لاسيما وتزامنه مع حلول ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد بن عيسى، أن تكرار تمزيق نسخ من المصحف الشريف يعد تحريضًا على العنصرية وينذر بتأجيج مشاعر الكراهية الدينية والعنف والتطرف والإرهاب، مطالبًا السلطات الهولندية بضبط مرتكبي الواقعة ومحاسباتهم على ازدراء الأديان واتخاذ كل الإجراءات الفورية الجدية التي تحول دون تكرار هذه الوقائع البغيضة.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، دول العالم الإسلامي باتخاذ موقف قوي موحد حيال أي دولة ترعى وتحمي ازدراء الأديان، والإساءة للكتب المقدسة والمقدسات الدينية.