ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية، جراء العاصفة دانيال، في العاشر من سبتمبر الجاري، إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفق ما أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم.



وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في بيان على موقعه الرسمي، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "إن آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة حتى يوم الـ24 من سبتمبر الجاري بلغت 4029 قتيلاً"، مضيفاً: "إن هناك 87 جثماناً لمصريين لا تشملهم الإحصائية تم تسليمهم للسلطات المصرية".



واجتاح إعصار مدمر في العاشر من سبتمبر الجاري عدة مناطق شرق ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.



