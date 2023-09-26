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مسئول عسكري كندي: الخلاف الدبلوماسي مع الهند لن يؤثر على العلاقات العسكرية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:56 م

قال نائب قائد الجيش الكندي الميجور جنرال بيتر سكوت، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف الدبلوماسي المستمر بين بلاده والهند لن يؤثر بالسلب على العلاقات الدفاعية الثنائية.

وكانت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين قد تدهورت إلى أدنى مستوى بعد مزاعم أوتاوا ضد نيودلهي بشأن مقتل قائد انفصالي فى كندا من حركة خالستان الهندية المطالبة بوطن للسيخ.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن سكوت، الذي يقوم حاليا بزيارة للهند لحضور مؤتمر قادة جيوش المحيطين الهندي والهادئ ، قوله إن الأمر يجب أن يتم حله على المستوى السياسي ولا ينبغي أن يكون له تأثير على التعاون العسكري بين الهند وكندا.

وأضاف "هذا الخلاف لن يكون له تأثير علينا. نترك الأمر للمستوى السياسي لمحاولة حله. نحن سعداء بوجودنا هنا ولا نرى أن القضية تلقي بظلالها على هذه الأمور العلاقات العسكرية في هذه المرحلة على الإطلاق".


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