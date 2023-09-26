كوريا الجنوبية تنظم أول عرض عسكري كبير منذ عقد

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نظمت كوريا الجنوبية أول عرض عسكري كبير منذ 10 أعوام، اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت قوتها في ظل التوترات المتزايدة مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن نحو 4000 جندي شاركوا في العرض بالعاصمة سول. كما شاركت أنظمة أسلحة حديثة في العرض، وتتضمن صواريخ وصواريخ كروز وطائرات درون.

ويشار إلى أنه تم تقديم موعد العرض العسكري للاحتفال بيوم القوات المسلحة الـ75 الذي يقام في الأول من ت أكتوبر.

وقبل بداية العرض، حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول كوريا الشمالية من استخدام أسلحة نووية في أي صراع، وذلك خلال فعاليات في مطار عسكري جنوب سول.

وقال يون إن القيام بذلك سوف يؤدي" لرد فعل قوي من تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة" من شأنه أن يؤدي لنهاية النظام الكوري الشمالي.

وشارك في العرض العسكري أيضا 300 جندي من القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية وقوامها 28 ألفا و500.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، تابعت حشود كبيرة موكب الجنود والمركبات العسكرية.