الولايات المتحدة تدعو أذربيجان لضمانة سلامة آلاف الأرمن الفارين من قرة باغ

دعت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أذربيجان إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق المدنيين في ناجورنو قرة باغ".

وقالت باور، التي سلمت في وقت سابق رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رسالة دعم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استخدام أذربيجان للقوة غير مقبول وإن واشنطن تنظر في رد مناسب، وفقا لوكالة رويترز.

ودعت باور رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى الوفاء بوعده بحماية حقوق الأرمن وإعادة فتح ممر لاتشين الذي يربط المنطقة بأرمينيا بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات وبعثة مراقبة دولية.

وتعهد علييف بضمان سلامة الأرمن في قرة باغ لكنه قال إن قبضته الحديدية قضت على مساعي انفصال هذه المنطقة.

وقالت باور لاحقا خلال زيارة إلى قرية كورنيدزور على الحدود مع أذربيجان "من المهم جدا أن يتمكن المراقبون المستقلون والمنظمات الإنسانية من الوصول إلى من لا يزالون في أشد الحاجة للمساعدات في ناجورنو قرة باغ".

كما كشفت عن مساعدات أمريكية عاجلة بقيمة 11.5 مليون دولار لقرة باغ.

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن قوات أذربيجان ارتكبت أعمالا وحشية ضد المدنيين أو المقاتلين في قرة باغ، قالت "لقد سمعنا تقارير مثيرة للقلق الشديد عن أعمال عنف ضد المدنيين. وفي الوقت نفسه، نظرا للفوضى هنا والصدمة، فإن جمع الشهادات... ممن تعرضوا (لانتهاكات) هو أمر في بدايته".