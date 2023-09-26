الإمارات تدين الاعتداءات على نسخ من القرآن وتطالب هولندا بتحمل المسؤولية

أدانت الإمارات بشدة "ما قام به متطرفون في هولندا من اعتداءات على نسخ من القرآن الكريم"، وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية الحكومة الهولندية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت الوزارة في بيان يوم الاثنين "على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن"، مؤكدة رفض دولة الإمارات "استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة".

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.