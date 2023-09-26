قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر عنصر رئيسي في العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوربي ومصر وشمال إفريقيا منذ عام 2004.

ونوه خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط بين أوربا ومصر، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوربي على توطيدها ومواصلة التعاون، لا سيما على الصعيد الاقتصادي؛ بهدف تحقيق استدامة اقتصادية تجابه التحديات التي يواجهها العالم.

وأشار إلى امتداد علاقات التعاون بين أوربا ومصر ودول الشرق الأوسط منذ حقبة السبعينيات، وذلك في ضوء عدد من القواسم المشتركة التي تتعلق بالأمن القومي وتحقيق الاستقرار، وتعزيز العلاقات بين المجتمعات والشعوب على كلا جانبي البحر المتوسط من خلال التبادلات الثقافية والتجارية.

وأضاف أن العلاقة مع مصر؛ أصبحت ذات أهمية بالغة لا سيما خلال الفترة الراهنة في ظل مواجهة العالم تحديات كبيرة تتمثل في التغيرات المناخية والأمن الغذائي وارتفاع مستويات التضخم ومشكلة الطاقة.

ولفت إلى مساهمة التقارب الجغرافي والتاريخي بين شعوب البحر المتوسط في تعزيز التعاون والترابط سعيا نحو مواصلة العمل لحل تلك المشكلات، مضيفا: «سوف نواصل العمل مع مصر كشريك أساسي للاتحاد الأوربي في المنطقة».