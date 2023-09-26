الوكالة الدولية للطاقة: يجب إجراء تغييرات سريعة للإيفاء بأهداف المناخ

قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية يمكن تحقيقه فقط من خلال تسريع وتيرة جهود حماية المناخ والتعاون الدولي.

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، اليوم الثلاثاء في تقرير أنه من أجل الاستمرار في المسار، يتعين على جميع الدول تقديم مواعيدها المحددة لتحقيق أهدافها من أجل الحيادية المناخية أو تسجيل صفر انبعاثات.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول" الحفاظ على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة مئوية يتطلب من العالم أن يتحد سريعا. الخبر الجيد هو أننا نعلم ما نحتاجه وكيف ننفذه".

وأضاف "ولكن لدينا رسالة واضحة للغاية: التعاون الدولي القوي أمر مهم لتحقيق النجاح. الحكومات في حاجة لفصل المناخ عن الأمور الجغرافية السياسية، في ظل حجم التحدي أمامنا".

وجاء في التقرير أن تسريع وتيرة اتخاذ إجراء من أجل المناخ في الدول الصناعية يمكن أن يمنح الدول الناشئة والنامية وقتا للتحرك، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في مجال حماية المناخ في الدول الأكثر فقرا.

وقالت الوكالة إنه في حال عدم تسريع إجراءات حماية المناخ وتطبيقها كما هو مقرر بحلول عام 2030، سوف يتم الاعتماد بصورة كبيرة على مخزون ثاني أكسيد الكربون لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي أقرته الوكالة في باريس عام 2015.

مع ذلك، فإن التكنولوجيات اللازمة لتحقيق ذلك مكلفة للغاية ولم تخضع حتى الآن للاختبار على نطاق واسع.