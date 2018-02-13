مدرب نجم شباب مقرة الجزائري يعلن رحيله عن منصبه

أعلن عزيز عباس، المدير الفني لنادي نجم شباب مقرة الجزائري، مساء الاثنين، استقالته من منصبه بعد مرور جولتين عن انطلاق دوري المحترفين.

وفشل نجم شباب مقرة في استخراج إجازة لمديره الفني عزيز عباس، بسبب عدم فسخ عقد المدرب السابق عز الدين أيت جودي، الذي يطالب بالحصول على كامل أمواله العالقة لمدة عقده مع الفريق قبل المرور إلى عملية فسخ العقد بين الطرفين.

وقال عباس، لصحيفة " الخبر": لم أكن أعلم بقضية أيت جودي عند اتفاقي مع إدارة نجم مقرة قبل انطلاق التحضيرات استعدادا للموسم الجديد، فضلت الانسحاب في هدوء كوني لا أملك أي عقد مع الفريق ولم أتلق أي مبلغ مالي".

إلى ذلك، قال نجم شباب مقرة الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد خال من النقاط،، أن العودة إلى التدريبات كانت تحت قيادة الثلاثي شراد ولعروسي ومردف، في انتظار تعيين مدرب جديد.