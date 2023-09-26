مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يؤكد على ضرورة الوحدة بعد الفيضانات القاتلة

شدد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، على ضرورة تنسيق أي جهد وطني لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا، وذلك في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت الجزء الشرقي من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرقي ليبيا بمدينة بنغازي حيث ناقشا جهود الإغاثة المستمرة في المناطق المنكوبة.

وقال باتيلي عبر صفحته على منصة إكس ، تويتر سابقا،"لقد جددت دعوتي لجميع الأطراف الليبية للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".

وأضاف باتيلي: "شددت على ضرورة منح حق الوصول الكامل لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين."

وعلى صعيد متصل، ناقش باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة "آلية تنسيق الجهود الدولية والأممية لمعالجة الأوضاع في جميع المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات والسيول"، قبل أسبوعين، وفقا لـ"بوابة الوسط" الإخبارية الليبية.

والتقى الدبيبة مع باتيلي بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، بحضور رئيس الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضو الفريق الحكومي محمد حمودة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في مدينة درنة والمناطق المنكوبة في شرق البلاد، التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة في 10 سبتمبر الجاري وخلَّفت آلاف الضحايا وأضرار فادحة في الممتلكات.

واستعرض الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة خلال الاجتماع، الجهود التي قام بها في مدينة درنة وجميع مدن ومناطق الجبل الأخضر لمواجهة هذه الأزمة، وتقديم المساعدات للمتضررين.

يشار إلى أنه في 10 سبتمبر تسببت العاصفة دانيال ، القادمة من البحر المتوسط، في أكبر وأسوأ فيضانات منذ عقود في شرقي ليبيا. وتسببت في قتل آلاف الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف، بينما تعرضت البنية التحتية في المنطقة لأضرار بالغة.