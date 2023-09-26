اليابان تواجه احتمال فقدان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين بصندوق النقد الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث مسئولون ووثائق يابانية مؤخرا، عن احتمال فقدان اليابان للمركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين بصندوق النقد الدولي، حيث تحتل هذا المركز منذ حوالي 3 عقود، وذلك عندما تستكمل الدول الأعضاء تمويل حصصها في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه باستخدام المعادلة الحالية استنادا للقوة الاقتصادية لكل دولة فإن الصين وألمانيا ستسبقان اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق.

وقال المسئولون اليابانيون، إنه في ضوء تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع قيمة الين أمام الدولار والعملات الأخرى، فسوف يتراجع ترتيب اليابان إلى المركز الخامس.

وتدعم الحكومة اليابانية فكرة زيادة رأسمال الصندوق في المفاوضات المغلقة، لكنها تصر على ضرورة استمرار حصص الدول الأعضاء الحالية، بحسب مصدر رفض الكشف عن هويته.

يذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل 5 سنوات على الأقل.

وفي الوقت نفسه، تستهدف خطة زيادة رأسمال الصندوق ومقره واشنطن إلى مساعدة الدول الناشئة والنامية التي تعاني من نقص الأموال بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ويحاول الصندوق الذي يضم 190 دولة الانتهاء من خطط الإصلاح في ديسمبر المقبل بعد اتفاق مجلس إدارته في الشهر المقبل، عندما تنتهي الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.

تعتبر الولايات المتحدة حاليا أكبر مساهم في الصندوق بحصة قدرها 17.4 دولار ثم اليابان 6.5% والصين 6.4% من رأسمال الصندوق.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة كيودو اليابانية للأنباء فإنه إذا تم استخدام المعادلة الحالية ستصل حصة الصين إلى 14.4% في حين ستتراجع حصة الولايات المتحدة إلى 14.8%.

وفي المركز الثالث، ستأتي ألمانيا ثم بريطانيا وفي المركز الخامس اليابان.