نقيب السياحيين يبحث مع سفيرة إستونيا التعاون المشترك

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بحثت انجريد امير سفيرة إستونيا بالقاهرة، مع باسم حلقة نقيب السياحيين، سبل تدعيم التعاون السياحي بين مصر وإستونيا.

وأعرب نقيب السياحيين عن سعادته بلقاء سفيرة إستونيا بالقاهرة، وناقش عددا من الموضوعات الهامة في مجال السياحة من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي الاجتماع في إطار تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر وزيادة أعداد المجموعات السياحية والرحلات القادمة من إستونيا إلى المدن السياحية المصرية، خاصة مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ.

كما ناقش باسم حلقة مع سفيرة إستونيا بالقاهرة المشاركة في معرض تالين الدولي للسياحة القادم.

ورحبت سفيرة أستونيا بالقاهرة بالتعاون مع مصر في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، وأن هناك علاقات دبلوماسية قوية تربط إستونيا ومصر، وأن مصر من الدول المحورية الهامة في الشرق الأوسط.