قال الإعلامي أحمد موسى، إن دول العالم أجمع تواجه أزمة ارتفاع مستويات التضخم وتصاعد أسعار السلع والمنتجات؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحا أن تداعيات الحرب الروسية لم تعد قاصرة على مصر وحسب.



وأشار خلال تقديم لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الثلاثاء، معقبا: «مفيش دولة ضربتها كورونا وحرب روسية واستمرت على حالها!، ولا حتى الدول البترولية كل دول العالم من أول الصين واليابان والسعودية والإمارات».



وأوضح أن الدولة شهدت تغيرات ملحوظة على المستويات كافة خلال السنوات الماضية رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية، قائلا: «وضعنا تغير تماما، أي حد بيشوف سيرى التغيير بعينه، العام المقبل أيضا سنشهد نقلة أخرى في شبكات النقل والسياحة».



ونوه الى افتتاح محطة قطارات الصعيد خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، وكذلك مد خطوط السكك الحديدية الى سيناء، متسائلا: «في نقلة حصلت في البلد مين مش شايف ده؟ الدائري الاقليمي وصلك الفيوم النهاردة في قد إيه، دا أنت كنت بتقضي يوم علشان تروح الفيوم!».